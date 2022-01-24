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Пентагон привел военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу

Автор: Сергей Пышкин

США перевели американский военных в повышенную готовность. Их перебросят в Европу для усиления НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

Около 8,5 тысяч военных были переведены в повышенной готовности, чтобы быть готовыми в случае необходимости к переброске в Европу.

"Глава Пентагона Остин решил привести в состояние повышенной готовности подразделения в США на случай, если нужно направить их (в Европу -ред.)", - заявил Кирби.

В то же время вопрос о развертывании пока не был принят.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным источников NYT, президент США рассматривает возможность размещение в Европе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.

Также РБК-Украина писало о том, что 22 января, прибыла в Украину первая партия оборонной помощи из США, а 23 января - вторая.

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ПентагонСоединенные Штаты Америки