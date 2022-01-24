Пентагон привів військових у стан підвищеної готовності до перекидання в Європу

Близько 8,5 тисяч військових були переведені до підвищеної готовності, аби бути готовими у разі потреби до перекидання в Європу.

"Глава Пентагону Остін вирішив привести в стан підвищеної готовності підрозділу в США на випадок, якщо потрібно направити їх (до Європи -ред.)", - заявив Кірбі.

Водночас питання щодо розгортання поки не було прийнято.