Пентагон презентував найсучасніший стратегічний бомбардувальник США (відео)

У Сполучених Штатах представили стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Його вважають найсучаснішим літаком американських Військово-морських сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пентагону.
У презентації взяв участь міністр оборони США Ллойд Остін.
"Розробка B-21 доводить довгострокову відданість міністерства оборони США створенню передових засобів, які зміцнять здатність Штатів стримувати агресію сьогодні та в майбутньому", - зазначив посадовець.
За словами глави Пентагону, навіть найсучаснішим системам ППО буде важко виявити бомбардувальник.
Перший політ літака запланований на 2023 рік. Випробування відбудеться на авіабазі Едвардс у Каліфорнії.
Нагадаємо, армія США прискорює процес придбання зброї для поповнення американських запасів, виснажених постачанням зброї до України.
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