Пентагон представил самый современный стратегический бомбардировщик США (видео)

В Соединенных Штатах представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его считают самым современным самолетом американских военно-морских сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пентагона.
В презентации принял участие министр обороны США Ллойд Остин.
"Разработка B-21 доказывает долгосрочную преданность министерства обороны США созданию передовых средств, которые укрепят способность Штатов сдерживать агрессию сегодня и в будущем", - отметил чиновник.
По словам главы Пентагона, даже самым современным системам ПВО будет сложно обнаружить бомбардировщик.
Первый полет самолета намечен на 2023 год. Испытание пройдет на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.
Напомним, армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов, истощенных поставками оружия в Украину.
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