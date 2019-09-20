Пентагон представит Трампу варианты ответа на атаки на саудовские НПЗ

Пентагон представит сегодня, 20 сентября, президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу различные варианты ответа на атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую редакцию "Радио Свобода".

Как сообщается, на совещании Совета национальной безопасности в Белом доме представители Пентагона назовут список целей в Иране, по которым могут быть нанесены удары с воздуха.

При этом, Пентагон также предупредит Трампа о том, что военные действия против Ирана могут перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что руководство Ирана пригрозило применением силы в случае военной конфронтации после того, как Соединенные Штаты и Саудовская Аравия обвинили его в атаке на саудовские нефтяные об'объекты.

Кроме того, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере от йеменского порта Ходейда в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco. Ответственность за атаки взяли на себя хусити.