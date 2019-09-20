Пентагон представить Трампу варіанти відповіді на атаки на саудівські НПЗ

Пентагон представить сьогодні, 20 вересня, президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу різні варіанти відповіді на атаки на нафтові об’єкти саудівської компанії Saudi Aramco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську редакцію "Радіо Свобода".

Как повідомляється, на нараді Ради національної безпеки в Білому домі представники Пентагону назвуть список цілей в Ірані, за якими можуть бути нанесені удари з повітря.

При цьому, Пентагон також попередить Трампа про те, що військові дії проти Ірану можуть перерости в повномасштабний збройний конфлікт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що керівництво Ірану пригрозило застосуванням сили в разі військової конфронтації після того, як Сполучені Штати і Саудівська Аравія звинуватили його в атаці на саудівські нафтові об'єкти.

Крім того, арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією почала військову операцію на півночі від єменського порту Ходейда у відповідь на атаку на нафтопереробні об’єкти Saudi Aramco. Відповідальність за атаки взяли на себе хусити.