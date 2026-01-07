Пентагон потроїть виробництво ракет Patriot за новим контрактом

Контракт Пентагону з Lockheed Martin

Міністерство оборони США уклало семирічну рамкову угоду з американською корпорацією Lockheed Martin, що передбачає кратне збільшення виробництва ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

У відомстві наголосили, що "ця семирічна рамкова угода з Lockheed Martin є прямим результатом нової Стратегії трансформації закупівель міністерства, презентованої міністром Пітом Гегсетом у його промові "Арсенал свободи" в листопаді".

Зростання виробництва ракет PAC-3 MSE

Угода спрямована на забезпечення довгострокової гарантії попиту для нарощування випуску найсучаснішої модифікації перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement.

Планується збільшити обсяги виробництва приблизно з 600 ракет на рік до близько 2000 одиниць, що дасть змогу значно зміцнити можливості системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Зміна підходів до оборонних закупівель

Заступник міністра оборони з питань закупівель і забезпечення Майкл Даффі заявив, що нова угода знаменує собою "фундаментальний зсув у тому, наскільки швидко Пентагон розширює виробництво боєприпасів, а також співпрацює з його галузевими партнерами".

У Пентагоні також зазначили, що "угода також узгоджує інтереси Lockheed Martin, уряду та платників податків. Lockheed Martin підтримує інвестиції для масштабування необхідного збільшення виробництва, водночас отримуючи вигоду від гарантії довгострокового зростаючого попиту на PAC-3 MSE".