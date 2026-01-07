Пентагон утроит производство ракет Patriot по новому контракту

В США приняли решение существенно ускорить выпуск ключевых элементов противовоздушной обороны, сделав ставку на долгосрочные контракты и расширение сотрудничества с оборонной промышленностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Министерство обороны США заключило семилетнее рамочное соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin, предусматривающее кратное увеличение производства ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.
В ведомстве подчеркнули, что "это семилетнее рамочное соглашение с Lockheed Martin является прямым результатом новой Стратегии трансформации закупок министерства, представленной министром Питом Гегсетом в его речи "Арсенал свободы" в ноябре".
Соглашение направлено на обеспечение долгосрочной гарантии спроса для наращивания выпуска наиболее современной модификации перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement.
Планируется увеличить объемы производства примерно с 600 ракет в год до около 2000 единиц, что позволит значительно укрепить возможности системы противоракетной и противовоздушной обороны.
Заместитель министра обороны по вопросам закупок и обеспечения Майкл Даффи заявил, что новое соглашение знаменует собой "фундаментальный оползень в том, насколько быстро Пентагон расширяет производство боеприпасов, а также сотрудничает с его отраслевыми партнерами".
В Пентагоне также отметили, что "соглашение также согласовывает интересы Lockheed Martin, правительства и налогоплательщиков. Lockheed Martin поддерживает инвестиции для масштабирования необходимого увеличения производства, в то же время извлекая выгоду от гарантии долгосрочного растущего спроса на PAC-3 MSE".
Напоминаем, что два зенитных комплекса Patriot, недавно переданные Германией, уже приступили к защите украинских городов и критической инфраструктуры. В пресс-службе Министерства обороны Украины отметили, что установка этих систем стала возможной благодаря недавним соглашениям с немецким правительством.
Отметим, что Германия завершила миссию по противовоздушной обороне в Польше и вывела свои системы Patriot обратно на территорию страны. В то же время Берлин подтвердил обязательства по дальнейшей поддержке восточного фланга НАТО.