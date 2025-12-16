Німеччина завершила місію з охорони неба Польщі та вивела свої системи Patriot

Фото: Німеччина вивела свої системи ППО, які охороняли небо над Польщею (Getty Images)

Німеччина оголосила про завершення місії з протиповітряної оборони в Польщі і вже вивела свої системи Patriot. Водночас Берлін зобов'язався надавати подальшу підтримку щодо захисту східного флангу НАТО.

Німецьке Міноборони повідомило, що солдати її оперативної групи з протиповітряної та протиракетної оборони завершили свою місію в Польщі. Воно також заявило, що системи ППО Patriot були перевезені назад до Німеччини. Водночас міністерство наголосило, що підтримка східного флангу НАТО залишатиметься незмінною. "Навіть після перевезення систем Patriot Німеччина продовжуватиме робити внески у захист східного флангу території альянсу та наших партнерів", - йдеться у заяві. Системи ППО Patriot допомогли посилити безпеку Польщі вздовж кордону з Україною. Німеччина розгортала їх для захисту логістичного центру міжнародної військової допомоги Україні.