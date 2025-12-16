Німеччина завершила місію з охорони неба Польщі та вивела свої системи Patriot
Німеччина оголосила про завершення місії з протиповітряної оборони в Польщі і вже вивела свої системи Patriot. Водночас Берлін зобов'язався надавати подальшу підтримку щодо захисту східного флангу НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Німецьке Міноборони повідомило, що солдати її оперативної групи з протиповітряної та протиракетної оборони завершили свою місію в Польщі. Воно також заявило, що системи ППО Patriot були перевезені назад до Німеччини.
Водночас міністерство наголосило, що підтримка східного флангу НАТО залишатиметься незмінною.
"Навіть після перевезення систем Patriot Німеччина продовжуватиме робити внески у захист східного флангу території альянсу та наших партнерів", - йдеться у заяві.
Системи ППО Patriot допомогли посилити безпеку Польщі вздовж кордону з Україною. Німеччина розгортала їх для захисту логістичного центру міжнародної військової допомоги Україні.
Невідомі дрони у Польщі
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня десятки російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Сили ППО збили чотири дрони, решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один - на території військової бази.
За даними польських ЗМІ, частина невідомих дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дії Альянсу "дуже успішними", підкресливши готовність захищати кожен сантиметр території, включно з повітряним простором.
Пізніше, 13 вересня, НАТО розпочало у Польщі операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
Згодом стало відомо, що у ніч із 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, ситуація була "серйознішою, ніж вважалося", адже частина дронів була з вибухівкою.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що дрони, які залетіли на територію країни, технічно могли перевозити боєприпаси, але того разу були "незарядженими".