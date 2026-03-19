Пентагон поскаржився на передану зброю Україні і зробив тривожну заяву

За його словами, значна частина боєприпасів була спрямована не на потреби американських збройних сил.

"Ми досі маємо справу з тією ситуацією, яку створив Джо Байден, яка призвела до вичерпання запасів і відправлення їх не нашим власним збройним силам, а в Україну", - наголосив він.

Гегсет зазначив, що нині США переглядають підходи до використання військових ресурсів.

"Зрештою, ми вважаємо, що наразі ці боєприпаси краще витратити в наших власних інтересах", - додав глава Пентагону.

Він також підкреслив, що новий законопроєкт про фінансування має забезпечити належне поповнення запасів і зміцнення обороноздатності США.