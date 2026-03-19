Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пентагон пожаловался на переданное оружие Украине и сделал тревожное заявление

15:50 19.03.2026 Чт
2 мин
Остальные запасы планируют использовать исключительно для нужд США
aimg Мария Науменко
фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что нынешние проблемы с военными запасами страны являются следствием решений предыдущей администрации, в частности по передаче оружия Украине.

По его словам, значительная часть боеприпасов была направлена не на нужды американских вооруженных сил.

"Мы до сих пор имеем дело с той ситуацией, которую создал Джо Байден, которая привела к исчерпанию запасов и отправке их не нашим собственным вооруженным силам, а в Украину", - подчеркнул он.

Гегсет отметил, что сейчас США пересматривают подходы к использованию военных ресурсов.

"В конце концов, мы считаем, что сейчас эти боеприпасы лучше потратить в наших собственных интересах", - добавил глава Пентагона.

Он также подчеркнул, что новый законопроект о финансировании должен обеспечить надлежащее пополнение запасов и укрепление обороноспособности США.

Напомним, США одновременно поддерживают Украину в войне против России и ведут военную кампанию против Ирана на Ближнем Востоке, что существенно повышает нагрузку на оборонные ресурсы страны. В Вашингтоне все чаще говорят о необходимости пополнения запасов вооружения и пересмотра приоритетов их использования.

В частности, Пентагон уже обратился к Белому дому с просьбой согласовать запрос в Конгресс на выделение более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана, что свидетельствует о масштабе потребностей и росте расходов.

