UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пентагон поможет собрать доказательства военных преступлений армии РФ в Украине

Фото: представитель Пентагона Джона Кирби (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Минобороны США заявили о готовности оказать помощь в сборе доказательств совершения российской армией военных преступлений в Украине, обвинив Кремль в тактике неизбирательных атак как часть стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем в сборе доказательств этого", - заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он также отметил, что следственные процессы будут продолжаться, и американская сторона собирается "внести свой вклад в этот следственный процесс".

"Что касается того, что из этого выйдет, это не решение руководства Пентагона", - добавил Кирби.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применяет против нашей страны запрещенное оружие, разрушая наши города и нарушает любые правила ведения войны.

Напомним, перед этим президент США Джо Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом.

Как сообщалось, 16 марта Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины - иск против РФ подала Украина 26 февраля, сославшись на нарушение страной-агрессором международной конвенции о предотвращении и наказании за геноцид.

Читайте все подробности в материале "Суд в Гааге. Чего Украина хочет от России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонКирбиВойна России против Украины