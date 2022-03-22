Пентагон поможет собрать доказательства военных преступлений армии РФ в Украине

В Минобороны США заявили о готовности оказать помощь в сборе доказательств совершения российской армией военных преступлений в Украине, обвинив Кремль в тактике неизбирательных атак как часть стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем в сборе доказательств этого", - заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он также отметил, что следственные процессы будут продолжаться, и американская сторона собирается "внести свой вклад в этот следственный процесс".

"Что касается того, что из этого выйдет, это не решение руководства Пентагона", - добавил Кирби.