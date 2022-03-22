Пентагон поможет собрать доказательства военных преступлений армии РФ в Украине

В Минобороны США заявили о готовности оказать помощь в сборе доказательств совершения российской армией военных преступлений в Украине, обвинив Кремль в тактике неизбирательных атак как часть стратегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем в сборе доказательств этого", - заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Он также отметил, что следственные процессы будут продолжаться, и американская сторона собирается "внести свой вклад в этот следственный процесс".
"Что касается того, что из этого выйдет, это не решение руководства Пентагона", - добавил Кирби.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применяет против нашей страны запрещенное оружие, разрушая наши города и нарушает любые правила ведения войны.
Напомним, перед этим президент США Джо Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом.
Как сообщалось, 16 марта Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины - иск против РФ подала Украина 26 февраля, сославшись на нарушение страной-агрессором международной конвенции о предотвращении и наказании за геноцид.
Читайте все подробности в материале "Суд в Гааге. Чего Украина хочет от России".
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