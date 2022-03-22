Пентагон допоможе зібрати докази військових злочинів армії РФ в Україні

У Міноборони США заявили про готовність надати допомогу в зборі доказів скоєння російською армією військових злочинів в Україні, звинувативши Кремль в тактиці невибіркових атак як частина стратегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми, безумовно, бачимо явні докази того, що російські війська скоюють військові злочини, і ми допомагаємо в зборі доказів цього", - заявив на брифінгу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Він також зазначив, що слідчі процеси триватимуть, і американська сторона збирається "внести свій внесок у цей слідчий процес".

"Що стосується того, що з цього вийде, це не рішення керівництва Пентагону", - додав Кірбі.