Пентагон допоможе зібрати докази військових злочинів армії РФ в Україні

У Міноборони США заявили про готовність надати допомогу в зборі доказів скоєння російською армією військових злочинів в Україні, звинувативши Кремль в тактиці невибіркових атак як частина стратегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми, безумовно, бачимо явні докази того, що російські війська скоюють військові злочини, і ми допомагаємо в зборі доказів цього", - заявив на брифінгу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.
Він також зазначив, що слідчі процеси триватимуть, і американська сторона збирається "внести свій внесок у цей слідчий процес".
"Що стосується того, що з цього вийде, це не рішення керівництва Пентагону", - додав Кірбі.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія застосовує проти нашої країни заборонену зброю, руйнуючи наші міста і порушує будь-які правила ведення війни.
Нагадаємо, перед цим президент США Джо Байден назвав Путіна кривавим диктатором і найчистішим головорізом.
Як повідомлялося, 16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України - позов проти РФ подала Україна 26 лютого, пославшись на порушення країною-агресором міжнародної конвенції про запобігання і покарання за геноцид.
Читайте всі подробиці в матеріалі "Суд в Гаазі. Чого Україна хоче від Росії".
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