Там нет правил, - Зеленский об использовании оружия против Украины

Говоря о причиненном вреде от применения неконвенционного оружия, Зеленский указал на полное или частичное уничтожение украинских городов.

"Мы видим, что Волновахи больше нет. Просто нет. Гостомеля почти нет. Неких городов наших нет. Они используют разные крылатые ракеты. Они их применяли также с разных территорий - и из России, и из Беларуси... Можем вам передать все детали - где, что и когда они используются. Но это происходит в принципе каждый день. Ежедневно они используют запрещенное оружие", - заявил президент.

Также он отметил, что для РФ никаких правил и международных конвенций в принципе не существует.

"Они сейчас стягивают с разных направлений, и с сирийских. Им не хватает (военных)... И отношение к пленным тоже мы знаем. Некоторые вещи мы просто не можем показать. Не говорим о том, что эти парни, к сожалению, убиты... Ни о каких конвенциях там речь не идет. Там есть подвалы, многие вещи очень неприятные, которые не связаны с какими-либо правилами войны", - подчеркивает Зеленский.