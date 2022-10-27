Пентагон показав нову оборонну стратегію США, в якій Росія становить ядерну загрозу

Презентуючи оборонну стратегію, голова Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російський уряд залишає в якості мети розкол НАТО.

"Росія представляє серйозні, постійні ризики в ключових сферах. До них належать ядерні загрози для батьківщини та союзників і партнерів США; загрози крилатих ракет великої дальності; кібернетичні та інформаційні операції; контркосмічні загрози; хімічна та біологічна зброя; підводна війна; і широкі кампанії в сірій зоні, спрямовані, зокрема, проти демократій", - заявив він.

Ще одним викликом для США Остін назвав стримування Китаю, як країни у якої є і бажання і сили переробити світопорядок.

В документі зазначено, що основні пріоритети нової оборонної програми включають: