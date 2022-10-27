Пентагон показал новую оборонную стратегию США, в которой Россия представляет ядерную угрозу

Представляя оборонную стратегию, глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российское правительство оставляет в качестве цели раскол НАТО.

"Россия представляет серьезные, постоянные риски в ключевых сферах. К ним относятся ядерные угрозы для родины и союзников и партнеров США; угрозы крылатых ракет большой дальности; кибернетические и информационные операции; контркосмические угрозы; химическое и биологическое оружие; подводная война; и широкие кампании серой зоне, направленные, в частности, против демократий", - заявил он.

Еще одним вызовом для США Остин назвал сдерживание Китая, как страны у которой есть и желание и силы переделать миропорядок.

В документе отмечено, что основные приоритеты новой оборонной программы включают: