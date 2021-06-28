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Пентагон показал видео удара по боевикам в Ираке и Сирии

Автор: Александр Белоус

Пентагон обнародовал видео, на котором истребители сбрасывают 900-киллограмовые ракеты на объекты проиранских боевиков. Удару подвергся район на границе Ирака с Сирией.

Об этом сообщает Daily Mail.


Две цели были атакованы в Сирии, третья подверглась бомбардировке в Ираке. Пентагон заявил, что пострадали несколько поддерживаемых Ираном групп боевиков, в том числе Катаиб Хезболла и Катаиб Сайид аль-Шухада.

Самолеты F-15 и F-16 ВВС США сбросили ракеты со спутниковым наведением весом 900 и 200 килограммов по району Аль-Каим у границы и после этого вернулись на базу без происшествий.

По данным Сирийского центра по правам человека, по крайней мере шесть боевиков были ранены, а среди целей был склад оружия возле Альбу Камаля, сирийского города, который находится в месте, где граница пересекает реку Евфрат.

Как сообщало РБК-Украина, США нанесли удары с воздуха по объектам поддерживаемых Ираном боевиков, находящихся на границе Сирии и Ирана. Решение принял президент Джо Байден.

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