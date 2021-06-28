Пентагон показал видео удара по боевикам в Ираке и Сирии



Две цели были атакованы в Сирии, третья подверглась бомбардировке в Ираке. Пентагон заявил, что пострадали несколько поддерживаемых Ираном групп боевиков, в том числе Катаиб Хезболла и Катаиб Сайид аль-Шухада.

Самолеты F-15 и F-16 ВВС США сбросили ракеты со спутниковым наведением весом 900 и 200 килограммов по району Аль-Каим у границы и после этого вернулись на базу без происшествий.

По данным Сирийского центра по правам человека, по крайней мере шесть боевиков были ранены, а среди целей был склад оружия возле Альбу Камаля, сирийского города, который находится в месте, где граница пересекает реку Евфрат.