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Пентагон показав відео удару по бойовиках в Іраку і Сирії

Автор: Олександр Білоус

Пентагон оприлюднив відео, на якому винищувачі скидають 900-кілограмові ракети на об'єкти проіранських бойовиків. Удару зазнав район на кордоні Іраку з Сирією.

Про це повідомляє Daily Mail.


Дві цілі були атаковані в Сирії, третя піддалася бомбардуванню в Іраку. Пентагон заявив, що постраждали кілька підтримуваних Іраном груп бойовиків, у тому числі Катаїб Хезболла і Катаїб Сайїд аль-Шухада.

Літаки F-15 і F-16 ВПС США скинули ракети з супутниковим наведенням вагою 900 і 200 кілограмів по району Аль-Каїм біля кордону і після цього повернулися на базу без пригод.

За даними Сирійського центру з прав людини, принаймні шість бойовиків були поранені, а серед цілей був склад зброї біля Альбу Камаля, сирійського міста, яке знаходиться в місці, де кордон перетинає річку Євфрат.

Як повідомляло РБК-Україна, США ударити з повітря по об'єктах підтримуваних Іраном бойовиків, що знаходяться на кордоні Сирії та Ірану. Рішення прийняв президент Джо Байден.

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