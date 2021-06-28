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США нанесли удар по базе для запуска боевых дронов в Ираке, - NYT

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Ирак, Понедельник 28 июня 2021 08:03
США нанесли удар по базе для запуска боевых дронов в Ираке, - NYT Фото: одной из целей авиаударов США стала база в Ираке (flickr.com/airmanmagazine)
Автор: Артур Родивилов

Одной из целей авиаударов США, нанесенных в ночь на 28 июня, стала база на территории Ирака, использовавшаяся для запуска беспилотных летательных аппаратов. Дроны атаковали американских военных.

Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации американского президента.

Как отмечает газета, в последние месяцы проиранские вооруженные группировки в Ираке стали активно использовать беспилотники, которыми, как предполагается, их снабжали из Тегерана. Аппараты применялись для атак против американских военных инструкторов, численность которых в Ираке составляет около 2,5 тыс. человек, а также сотрудников ЦРУ, утверждает издание.

Авиаудар по базе был направлен на то, чтобы лишить боевиков такой возможности, хотя, по данным источников NYT, в Белом доме понимают, что надолго проиранские формирования это не остановит.

Как сообщалось, 26 февраля в результате удара США в Сирии были убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков. Авиаудар стал ответом на обстрел сил США и коалиции.

Потом Министерство обороны США раскрыло детали авиаудара по военным объектах на территории Сирии. Удар был нанесен двумя истребителями F-15E Strike Eagle.

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