Пентагон пока не может подтвердить подбитие российского фрегата "Адмирал Макаров"

Подбитие Вооруженными силами Украины российского фрегата "Адмирал Макаров" в Министерстве обороны Соединенных Штатов подтвердить не смогли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Американские журналисты попросили Пентагон подтвердить или опровергнуть вероятное попадание ВСУ ракетами "Нептун" во фрегат "Адмирал Макаров". Официальный представитель ведомства Джон Кирби прокомментировал ситуацию.
"Мы мониторим данные в течение целого дня, и у нас нет информации, подтвердившей эти сообщения. Если это правда, то атака на "Адмирал Макаров" стала бы очередной большой потерей России в войне против Украины на море после потопления крейсера "Москва" в прошлом месяце", – объяснил контр-адмирал.
Зато советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у украинских властей официальных данных об инциденте нет. "Пока официальной информации, что кого-то подбили нет у украинской власти. Она продолжает уточняться. По "Москве" мы где-то двое суток выясняли, что таки да, а тут еще нет такого понимания... Я пока не готов говорить, да ли нет", – рассказал он.
Ранее в Пентагоне опровергли передачу Украине разведывательных данных о местонахождении крейсера "Москва". Американская пресса предположила, что информация от США посодействовала успеху атаки на флагманский корабль РФ.
К слову, британский премьер-министр Джонсон призвал не вести переговоры с РФ на ее условиях.
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