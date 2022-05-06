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Пентагон поки не може підтвердити підбиття російського фрегата "Адмірал Макаров"

Фото: Російський фрегат "Адмірал Макаров" (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Підбиття Збройними силами України російського фрегату "Адмірал Макаров" у Міністерстві оборони Сполучених Штатів наразі підтвердити не змогли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американські журналісти попросили Пентагон підтвердити чи спростувати ймовірне влучання ЗСУ ракетами "Нептун" у фрегат "Адмірал Макаров". Офіційний представник відомства Джон Кірбі прокоментував ситуацію.

"Ми моніторимо дані впродовж цілого дня, і в нас немає інформацію, що підтвердила б ці повідомлення. Якщо це правда, то атака на "Адмірал Макаров" стала б черговою великою втратою Росії у війні проти України на морі після потоплення крейсеру "Москва" в минулому місяці", – пояснив контрадмірал.

Натомість радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська влада офіційних даних про інцидент не має. "Поки офіційної інформації, що когось підбили немає в української влади. Вона продовжує уточнюватися. По "Москві" ми десь дві доби з'ясовували, що таки так, а тут ще нема такого розуміння... Я поки не готовий говорити, так чи ні", – розповів він.

Раніше в Пентагоні заперечили передання Україні розвідувальних даних про місце перебування крейсеру "Москва". Американська преса припустила, що інформація від США посприяла успіху атаки на флагманський корабель РФ.

До слова, британський прем'єр-міністр Джонсон закликав не вести переговори з РФ на її умовах.

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