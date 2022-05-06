ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пентагон отрицает, что разведка США передала Украине данные с координатами флагмана "Москва"

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 06 мая 2022 09:20
Пентагон отрицает, что разведка США передала Украине данные с координатами флагмана "Москва" Фото: представитель Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что разведка Соединенных Штатов не предоставляла Украине разведданные о местонахождении военных генералов РФ и флагмана "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Week.

"Соединенные Штаты предоставляют разведданные с поля боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну, но мы не предоставляем разведданные о местонахождении высших военных руководителей на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей украинскими военными", - заявил он.

По словам представителя Пентагона, у украинской разведки больше данных, чем у американской.

"У украинцев, откровенно говоря, гораздо больше информации, чем у нас, сочетая информацию, которую предоставляем мы и другие партнеры, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем они принимают собственные решения и предпринимают собственные действия", - заявил Кирби.

Он также добавил, что США предоставляют Украине полезные разведданные, своевременные разведданные, которые "позволяют им принимать решения, чтобы лучше защититься от российского вторжения".

Ранее Пентагон заявил, что США не предоставили Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.

Так в Пентагоне отреагировали на опубликованный ранее материал New York Times, в котором говорилось, что американские разведданные помогли ВСУ уничтожить несколько российских генералов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем