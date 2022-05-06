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В Черном море возле Змеиного горит российский фрегат

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Одесская область, Пятница 06 мая 2022 12:29
В Черном море возле Змеиного горит российский фрегат Фото: российский фрегат "Адмирал Маркаров" (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

В Черном море горит российский фрегат, который находится вблизи острова Змеиный. Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит авиация оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

По данным издания, взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник".

По неподтвержденной информации, корабль поразил украинский комплекс "Нептун".

Издание не указывает название и номер фрегата. Однако народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что горит фрегат "Адмирал Макаров" (номер 799).

Напомним, сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что среди потерь России на 6 мая числится один новый корабль или катер.

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