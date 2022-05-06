В Черном море возле Змеиного горит российский фрегат
В Черном море горит российский фрегат, который находится вблизи острова Змеиный. Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит авиация оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".
По данным издания, взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник".
По неподтвержденной информации, корабль поразил украинский комплекс "Нептун".
Издание не указывает название и номер фрегата. Однако народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что горит фрегат "Адмирал Макаров" (номер 799).
Напомним, сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что среди потерь России на 6 мая числится один новый корабль или катер.
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