Пентагон подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины

Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

Эспер поздравил Тарана з назначением

Министр обороны США Марк Эспер во время телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что разговор состоялся с целью укрепить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной и обменяться мнениями о продолжающемся пандемическом кризисе COVID-19.

"Эспер поздравил Тарана с его недавним назначением министром обороны и подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии. Госсекретарь Эспер также подчеркнул необходимость того, чтобы европейские союзники усилили свою поддержку миссии содействия безопасности в Украине", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Таран подтвердил приверженность Украины преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

В свою очередь, Эспер высоко оценил недавний прогресс Украины в оборонных реформах и призвал министра Тарана поддержать динамику развития Украины в поддержку более безопасной и демократической Украины.

Ранее сообщалось, что Конгресс Соединенных Штатов Америки был уведомлен о планах Министерства обороны относительно новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов.

РБК-Украина писало, что США сохранят объемы финансирование программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона в 2021 году.