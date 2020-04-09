Пентагон підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України

Фото: Марк Еспер (з відкритих джерел)

Еспер привітав Тарана з призначенням

Міністр оборони США Марк Еспер під час телефонної розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Наголошується, що розмова відбулася з метою зміцнити стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною і обмінятися думками про триваючу пандемічну кризу COVID-19.

"Еспер привітав Тарана з його нещодавнім призначенням міністром оборони і підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України для більш ефективного захисту від російської агресії. Держсекретар Еспер також підкреслив необхідність того, щоб європейські союзники посилили свою підтримку місії сприяння безпеки в Україні", - йдеться в повідомленні.

Додається, що Таран підтвердив відданість України перетворенню оборонного сектору України у відповідності з принципами та стандартами НАТО.

У свою чергу, Еспер високо оцінив нещодавній прогрес України в оборонних реформ і закликав міністра Тарана підтримати динаміку розвитку України в підтримку більш безпечної і демократичної України.

Раніше повідомлялося, що Конгрес Сполучених Штатів Америки був повідомлений про плани Міністерства оборони щодо нової поставки Україні військового озброєння на 125 млн доларів.

РБК-Україна писало, що США збережуть обсяги фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону у 2021 році.