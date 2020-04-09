ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пентагон підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України

Новини » Політика     09.04.2020 - 01:12
Пентагон підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України
Фото: Марк Еспер (з відкритих джерел)

Еспер привітав Тарана з призначенням

Міністр оборони США Марк Еспер під час телефонної розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Наголошується, що розмова відбулася з метою зміцнити стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною і обмінятися думками про триваючу пандемічну кризу COVID-19.

"Еспер привітав Тарана з його нещодавнім призначенням міністром оборони і підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України для більш ефективного захисту від російської агресії. Держсекретар Еспер також підкреслив необхідність того, щоб європейські союзники посилили свою підтримку місії сприяння безпеки в Україні", - йдеться в повідомленні.

Додається, що Таран підтвердив відданість України перетворенню оборонного сектору України у відповідності з принципами та стандартами НАТО.

У свою чергу, Еспер високо оцінив нещодавній прогрес України в оборонних реформ і закликав міністра Тарана підтримати динаміку розвитку України в підтримку більш безпечної і демократичної України.

Раніше повідомлялося, що Конгрес Сполучених Штатів Америки був повідомлений про плани Міністерства оборони щодо нової поставки Україні військового озброєння на 125 млн доларів.

РБК-Україна писало, що США збережуть обсяги фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону у 2021 році.

Єрмак обговорив співпрацю України і МВФ з повіреним США Помпео розповів, про що говорив із Зеленським
Новини України Сполучені Штати Америкивоенная помощь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся