Трамп объявил масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

США с партнерами начинают антинаркотическую операцию в восточной части Тихого океана и Карибском море

Соединенные Штаты Америки запускают в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас внимание всего мира сосредоточено на борьбе с коронавирусом и этой ситуацией могут воспользоваться наркокартели.

"Мы не должны дать наркокартелям возможность использовать пандемию, чтобы угрожать жизням американцев. В партнерстве с 22 странами Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков", - сказал Трамп.

Глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что Минобороны США вместе с партнерами начинает антинаркотическую операцию в восточной части Тихого океана и регионе Карибского моря. Туда направят дополнительные эсминцы, авиацию, силы береговой охраны и самолеты-разведчики.

Эспер также заявил, что целью антинаркотической операции, помимо наркокартелей, станет режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое "опирается на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть".

Напомним, ранее власти США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и четырнадцати его соратникам в контрабанде наркотиков.