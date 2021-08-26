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Пентагон подтвердил гибель американцев при взрыве возле аэропорта Кабула

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате взрыва возле аэропорта Кабула погибли несколько граждан США и Афганистана. В Пентагоне не уточнили число жертв теракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эбби (в аэропорту Кабула - ред.) был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько жителей США и гражданского населения", - сообщил Кирби.

Он также подтвердил, что еще один взрыв прогремел возле отеля Baron недалеко от ворот.

"Будем продолжать обновлять информацию", - пообещал представитель Пентагона.

Напомним, ранее американский телеканал Fox News сообщал о трех пострадавших американских военных.

Отметим, в результате двух взрывов возле аэропорта Кабула погибло более 10 человек, еще как минимум 50 получили ранения.

В совершении атаки подозревают радикальное движение "Исламское государство".

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистанКабулВзрыв