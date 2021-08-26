Пентагон підтвердив загибель американців під час вибуху біля аеропорту Кабула

В результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули кілька громадян США і Афганістану. У Пентагоні не уточнили кількість жертв теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт Еббі (в аеропорту Кабула - ред.) Був результатом комплексної атаки, в результаті якої загинуло кілька жителів США і цивільного населення", - повідомив Кірбі.

Він також підтвердив, що ще один вибух прогримів біля готелю Baron недалеко від воріт.

"Будемо продовжувати оновлювати інформацію", - пообіцяв представник Пентагону.