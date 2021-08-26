RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пентагон підтвердив загибель американців під час вибуху біля аеропорту Кабула

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули кілька громадян США і Афганістану. У Пентагоні не уточнили кількість жертв теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт Еббі (в аеропорту Кабула - ред.) Був результатом комплексної атаки, в результаті якої загинуло кілька жителів США і цивільного населення", - повідомив Кірбі.

Він також підтвердив, що ще один вибух прогримів біля готелю Baron недалеко від воріт.

"Будемо продовжувати оновлювати інформацію", - пообіцяв представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше американський телеканал Fox News повідомляв про трьох постраждалих американських військових.

Зазначимо, в результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула загинуло понад 10 осіб, ще як мінімум 50 отримали поранення.

У скоєнні атаки підозрюють радикальний рух "Ісламська держава".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабулВибух