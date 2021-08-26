ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Теракт возле аэропорта Кабула: среди пострадавших есть американские военные

Новина українською →
Кабул, Четверг 26 августа 2021 17:31
Теракт возле аэропорта Кабула: среди пострадавших есть американские военные Фото: от взрыва в Кабуле пострадали американцы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате сегодняшнего подрыва террориста смертника вблизи аэропорта Кабула пострадали американские военные. Сейчас известно о как минимум трех раненых американцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский канал Fox News.

Американский чиновник рассказал, что инцидент произошел вблизи ворот Аббатства в аэропорту Кабула. В ходе нападения также произошла перестрелка у ворот.

Взрыв прогремел через несколько часов после того, как Госдеп США приказал американцам немедленно уезжать от аэропорта из-за нарастающего риска террористического акта.

Представитель Белого дома сообщил телеканалу Fox, что президент Джо Байден уже был проинформирован о взрыве в Кабуле.

Напомним, предварительно известно, что в результате теракта 2 человека погибли и десятки получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Афганистан Кабул Теракт
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет
Александр Белоусфинансовый редактор Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет