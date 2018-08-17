Пентагон підозрює Китай у відпрацюванні удару по США

У США вважають, що Китай відпрацьовує удари по базах в Тихому океані

Китайська армія в останні роки стала частіше проводити навчання з бомбардувальниками для відпрацювання можливого удару по США та їх союзникам. Про це йдеться в останній доповіді Пентагона про Збройні сили Китаю.

У доповіді зазначено, що китайські військові нарощують можливості для ураження максимально віддалених цілей. У Пентагоні вважають, що Китай відпрацьовує удари по військових базах і збройних силах США в Тихому океані, в тому числі на острові Гуам.

"За останні три роки армія Китаю розширила надводні операції своїх бомбардувальників, отримуючи досвід на складних морських ділянках, і ймовірно тренується для нанесення ударів по США та її союзникам", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив про необхідність появи космічних сил для захисту американських супутників від РФ та Китаю.

До цього американський лідер Дональд Трамп назвав країни, які втручаються у справи США.

"Ми повинні зупинити втручання і всіх тих, хто атакує нас. І їх багато. Тут і Росія, і Китай. У нас все добре з Північною Кореєю, але й вони ймовірно роблять те ж саме", - заявив Трамп.