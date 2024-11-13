Пентагон про "план Трампа" створити буферну зону в Україні: не хочемо спекулювати
У Міністерстві оборони США утрималися від коментарів щодо можливих намірів новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону в Україні. Сполучені Штати націлені на продовження підтримки України в її захисті від російської агресії.
Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Я не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез щодо наступної адміністрації. Як я наголошував раніше, ми дуже зосереджені на поточній ситуації та частому спілкуванні з нашими українськими колегами, аби переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту від російської агресії", - заявив він.
Чиновника також запитали, чи стурбований міністр оборони Ллойд Остін потенційними змінами, які можуть вплинути на спадщину адміністрації Джо Байдена. Водночас прес-секретар наголосив на важливості української безпеки як для США, так і для Європи.
"Міністр Остін багато разів говорив про те, що Україна має значення, і що безпека України важлива не тільки для Європи, але й для Сполучених Штатів", - підкреслив Райдер.
Він також зазначив, що двопартійна підтримка України залишається потужною, а США продовжуватимуть співпрацю з союзниками та партнерами.
"Зараз ми й надалі будемо зосереджені на поставленому завданні - допомогти Україні захиститися від російської агресії. Але щодо того, що може передвіщати майбутнє, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися в гіпотетику", - резюмував представник Пентагону.
Врегулювання війни Росії проти України
Раніше Дональд Трамп неодноразово стверджував, що зможе зупинити війну Росії проти України лише за один день. Згідно з повідомленнями ЗМІ, серед можливих рішень розглядався варіант, за якого Україні доведеться поступитися частиною територій.
Нещодавно британські медіа оприлюднили нову версію так званого "мирного плану" Трампа, яка передбачає створення буферної зони між Україною та Росією, де будуть розміщені європейські військові.
Посол Угорщини у Ватикані Едуард Габсбург заявив, що Папа Римський Франциск може підтримати таку мирну угоду, що, ймовірно, допоможе новообраному президенту США Дональду Трампу переконати Україну в необхідності територіальних поступок на користь Росії.
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