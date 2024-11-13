Пентагон про "план Трампа" створити буферну зону в Україні: не хочемо спекулювати

У Міністерстві оборони США утрималися від коментарів щодо можливих намірів новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону в Україні. Сполучені Штати націлені на продовження підтримки України в її захисті від російської агресії.

Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Я не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез щодо наступної адміністрації. Як я наголошував раніше, ми дуже зосереджені на поточній ситуації та частому спілкуванні з нашими українськими колегами, аби переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту від російської агресії", - заявив він.

Чиновника також запитали, чи стурбований міністр оборони Ллойд Остін потенційними змінами, які можуть вплинути на спадщину адміністрації Джо Байдена. Водночас прес-секретар наголосив на важливості української безпеки як для США, так і для Європи.

"Міністр Остін багато разів говорив про те, що Україна має значення, і що безпека України важлива не тільки для Європи, але й для Сполучених Штатів", - підкреслив Райдер.

Він також зазначив, що двопартійна підтримка України залишається потужною, а США продовжуватимуть співпрацю з союзниками та партнерами.

"Зараз ми й надалі будемо зосереджені на поставленому завданні - допомогти Україні захиститися від російської агресії. Але щодо того, що може передвіщати майбутнє, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися в гіпотетику", - резюмував представник Пентагону.