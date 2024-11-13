Пентагон о "плане Трампа" создать буферную зону в Украине: не хотим спекулировать
В Министерстве обороны США воздержались от комментариев относительно возможных намерений новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. Соединенные Штаты нацелены на продолжение поддержки Украины в ее защите от российской агрессии.
Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации. Как я отмечал ранее, мы очень сосредоточены на текущей ситуации и частом общении с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты от российской агрессии", - заявил он.
Чиновника также спросили, обеспокоен ли министр обороны Ллойд Остин потенциальными изменениями, которые могут повлиять на наследие администрации Джо Байдена. В то же время пресс-секретарь подчеркнул важность украинской безопасности как для США, так и для Европы.
"Министр Остин много раз говорил о том, что Украина имеет значение, и что безопасность Украины важна не только для Европы, но и для Соединенных Штатов", - подчеркнул Райдер.
Он также отметил, что двухпартийная поддержка Украины остается мощной, а США будут продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами.
"Сейчас мы и в дальнейшем будем сосредоточены на поставленной задаче - помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, я просто не собираюсь спекулировать или вдаваться в гипотетику", - резюмировал представитель Пентагона.
Урегулирование войны России против Украины
Ранее Дональд Трамп неоднократно утверждал, что сможет остановить войну России против Украины всего за один день. Согласно сообщениям СМИ, среди возможных решений рассматривался вариант, при котором Украине придется уступить часть территорий.
Недавно британские медиа обнародовали новую версию так называемого мирного плана Трампа, которая предусматривает создание буферной зоны между Украиной и Россией, где будут размещены европейские военные.
Посол Венгрии в Ватикане Эдуард Габсбург заявил, что Папа Римский Франциск может поддержать такое мирное соглашение, что, вероятно, поможет новоизбранному президенту США Дональду Трампу убедить Украину в необходимости территориальных уступок в пользу России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.