Пентагон підтвердив, що американські офіцери спостерігали за навчаннями в Білорусі

"Посольство США в Мінську, Білорусь, отримало запрошення для нашого аташе з питань оборони відвідати військові навчання "Захід-2025" у Білорусі в рамках дня почесних гостей, і ми прийняли запрошення з урахуванням останніх продуктивних двосторонніх контактів між нашими країнами", - розповів Парнелл.

За його словами, присутність на навчаннях у такі "дні почесних гостей" є звичайною практикою між збройними силами.

Як пише Reuters, присутність американських офіцерів на навчаннях, менш ніж за тиждень після того, як сусідня Польща збила російські дрони, що залетіли в її повітряний простір, стала останнім сигналом того, що Вашингтон прагне налагодити відносини з Білоруссю.

Західні аналітики припускають, що Трамп може намагатися віддалити Білорусь від Росії - стратегія, яку багато хто вважає малореалістичною, - або використовувати її тісні зв'язки з Москвою, щоб просувати угоду про завершення війни проти України.