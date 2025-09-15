ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Американські військові відвідали Білорусь, щоб стежити за навчаннями "Захід"

Понеділок 15 вересня 2025 17:49
UA EN RU
Американські військові відвідали Білорусь, щоб стежити за навчаннями "Захід" Фото: РФ та Білорусь проводять навчання "Захід" (t.me/modmilby)
Автор: Іван Носальський

Американські військовослужбовці прибули на білоруський полігон. Там вони спостерігають за спільними навчаннями Білорусі та Росії "Захід-2025".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі в Telegram і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.

Білоруське відомство оприлюднило відео, на якому американські військові тиснуть руку міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну. Солдати США подякували білоруському чиновнику за запрошення.

Хренін нібито дав доручення показати "американським гостям" абсолютно все, що їх цікавить.

У Міноборони Білорусі уточнили, що за навчаннями стежать представники 23 країн, зокрема, Туреччини, США та Угорщини, які є членами НАТО.

Також за діями на полігоні стежили військово-дипломатичні представництва з Азербайджану, В'єтнаму, Ірану, Казахстану, Китаю, Куби, Росії, Сербії, США, Судану, Туркменістану, Замбії, Зімбабве, Перу, Індонезії.

Присутність американських військовослужбовців на полігоні, де проходять навчання РФ і Білорусі, підтверджує і керівник ЦПД Коваленко.

Навчання "Захід"

Нагадаємо, у Білорусі з 12 до 16 вересня проходять спільні з Росією військові навчання "Захід".

Такі навчання викликали стурбованість у європейських країн. Побоювання посилила нещодавня атака російських дронів на Польщу.

Як зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко, під час навчань активності біля кордону з Україною прикордонники не спостерігають.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білорусь
Новини
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"