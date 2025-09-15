Американські військові відвідали Білорусь, щоб стежити за навчаннями "Захід"

Американські військовослужбовці прибули на білоруський полігон. Там вони спостерігають за спільними навчаннями Білорусі та Росії "Захід-2025".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі в Telegram і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram .

Білоруське відомство оприлюднило відео, на якому американські військові тиснуть руку міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну. Солдати США подякували білоруському чиновнику за запрошення.

Хренін нібито дав доручення показати "американським гостям" абсолютно все, що їх цікавить.

У Міноборони Білорусі уточнили, що за навчаннями стежать представники 23 країн, зокрема, Туреччини, США та Угорщини, які є членами НАТО.

Також за діями на полігоні стежили військово-дипломатичні представництва з Азербайджану, В'єтнаму, Ірану, Казахстану, Китаю, Куби, Росії, Сербії, США, Судану, Туркменістану, Замбії, Зімбабве, Перу, Індонезії.

Присутність американських військовослужбовців на полігоні, де проходять навчання РФ і Білорусі, підтверджує і керівник ЦПД Коваленко.