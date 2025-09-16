ua en ru
Пентагон підтвердив, що американські офіцери спостерігали за навчаннями в Білорусі

Вашингтон, Вівторок 16 вересня 2025 22:51
Пентагон підтвердив, що американські офіцери спостерігали за навчаннями в Білорусі Фото: Шон Парнелл, прессекретар Пентагону (flickr by Secretary of War Public Affairs)
Автор: Іван Носальський

Американські військовослужбовці спостерігали за спільними навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2025". Вони були присутні там у "день почесних гостей".

Про це заявив прессекретар Пентагону Шон Парнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Посольство США в Мінську, Білорусь, отримало запрошення для нашого аташе з питань оборони відвідати військові навчання "Захід-2025" у Білорусі в рамках дня почесних гостей, і ми прийняли запрошення з урахуванням останніх продуктивних двосторонніх контактів між нашими країнами", - розповів Парнелл.

За його словами, присутність на навчаннях у такі "дні почесних гостей" є звичайною практикою між збройними силами.

Як пише Reuters, присутність американських офіцерів на навчаннях, менш ніж за тиждень після того, як сусідня Польща збила російські дрони, що залетіли в її повітряний простір, стала останнім сигналом того, що Вашингтон прагне налагодити відносини з Білоруссю.

Західні аналітики припускають, що Трамп може намагатися віддалити Білорусь від Росії - стратегія, яку багато хто вважає малореалістичною, - або використовувати її тісні зв'язки з Москвою, щоб просувати угоду про завершення війни проти України.

Спостереження за навчаннями

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що американські військові відвідали полігон, де проходили російсько-білоруські навчання "Запад-2025".

Військовослужбовців США привітав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Американці подякували йому за запрошення на навчання.

Варто зауважити, що навчання РФ і Білорусі проходили в період з 12 по 16 вересня.

