Пентагон підтвердив, що американські офіцери спостерігали за навчаннями в Білорусі
Американські військовослужбовці спостерігали за спільними навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2025". Вони були присутні там у "день почесних гостей".
Про це заявив прессекретар Пентагону Шон Парнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Посольство США в Мінську, Білорусь, отримало запрошення для нашого аташе з питань оборони відвідати військові навчання "Захід-2025" у Білорусі в рамках дня почесних гостей, і ми прийняли запрошення з урахуванням останніх продуктивних двосторонніх контактів між нашими країнами", - розповів Парнелл.
За його словами, присутність на навчаннях у такі "дні почесних гостей" є звичайною практикою між збройними силами.
Як пише Reuters, присутність американських офіцерів на навчаннях, менш ніж за тиждень після того, як сусідня Польща збила російські дрони, що залетіли в її повітряний простір, стала останнім сигналом того, що Вашингтон прагне налагодити відносини з Білоруссю.
Західні аналітики припускають, що Трамп може намагатися віддалити Білорусь від Росії - стратегія, яку багато хто вважає малореалістичною, - або використовувати її тісні зв'язки з Москвою, щоб просувати угоду про завершення війни проти України.
Спостереження за навчаннями
Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що американські військові відвідали полігон, де проходили російсько-білоруські навчання "Запад-2025".
Військовослужбовців США привітав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Американці подякували йому за запрошення на навчання.
Варто зауважити, що навчання РФ і Білорусі проходили в період з 12 по 16 вересня.