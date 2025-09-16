ua en ru
Пентагон подтвердил, что американские офицеры наблюдали за учениями в Беларуси

Вашингтон, Вторник 16 сентября 2025 22:51
Пентагон подтвердил, что американские офицеры наблюдали за учениями в Беларуси Фото: Шон Парнелл, пресс-секретарь Пентагона (flickr by Secretary of War Public Affairs)
Автор: Иван Носальский

Американские военнослужащие наблюдали за совместными учениями России и Беларуси "Запад-2025". Они присутствовали там в "день почетных гостей".

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Посольство США в Минске, Беларусь, получило приглашение для нашего атташе по вопросам обороны посетить военные учения "Запад-2025" в Беларуси в рамках дня почетных гостей , и мы приняли приглашение с учетом последних продуктивных двусторонних контактов между нашими странами", - рассказал Парнелл.

По его словам, присутствие на учениях в такие "дни почетных гостей" является обычной практикой между вооруженными силами.

Как пишет Reuters, присутствие американских офицеров на учениях, менее чем через неделю после того, как соседняя Польша сбила российские дроны, залетевшие в ее воздушное пространство, стало последним сигналом того, что Вашингтон стремится наладить отношения с Беларусью.

Западные аналитики предполагают, что Трамп может пытаться отдалить Беларусь от России - стратегия, которую многие считают малореалистичной, - либо использовать ее тесные связи с Москвой, чтобы продвигать соглашение о завершении войны против Украины.

Наблюдение за учениями

Напомним, 15 сентября стало известно, что американские военные посетили полигон, где проходили российско-белорусские учения "Запад-2025".

Военнослужащих США поприветствовал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Американцы поблагодарили его за приглашение на учения.

Стоит заметить, что учения РФ и Беларуси проходили в период с 12 по 16 сентября.

