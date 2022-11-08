Пентагон підтвердив передачу Україні двох комплексів ППО NASAMS. Патрік Райдер відмовився уточнити, чи можливе постачання тактичних ракет ATACMS.

"ЗСУ вже застосовують два передані їм США комплекси ППО NASAMS, навчання особового складу пройшло в Європі", - додав речник.

ЗРК NASAMS

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів.

ATACMS

Оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) призначений для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.

Для запуску ракети використовується модернізована пускова установка РСЗВ M270 та M142 HIMARS.

Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби. Комплекс має ракету MGM-140B, яка являє собою оперативно-тактичну ракету зі збільшеною до 300 км дальністю польоту.