Пентагон про передачу Abrams Україні: поки нічого анонсувати

Як зазначив на брифінгу 24 січня бригадний генерал США Патрік Райдер, переговори з Україною тривають і на них обговорюються питання, що потрібно країні в середньостроковій та довгостроковій перспективі. При цьому речник Міноборони США не підтвердив, чи надішлють США танки M1 Abrams.

"Я не хочу спекулювати або говорити гіпотетично, якщо у нас буде більше інформації, ми обов’язково це зробимо. Ми зосередилися на тому, що саме зараз потрібно Україні, щоб негайно вплинути на поле бою, враховуючи ситуацію там", - підкреслює Райдер.

Відповідаючи на запитання, де проходитимуть навчання, якщо танки все ж таки будуть схвалені, він зазначив, що М1 - це досить складна система, яку непросто обслуговувати.

"Щоразу, коли ми надавали Україні якусь систему, ми забезпечували всі можливості для підтримки навчання. Це було правдою вчора, це є правдою сьогодні, і це буде правдою в майбутньому", - констатував речник Пентагону.