У Держдепі США спрогнозували швидке вирішення питання про танки для України
Питання постачання сучасних танків країн Заходу в Україну буде вирішено незабаром.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.
Її попросили відповісти на запитання про те, що відбувається з можливим постачанням танків Leopard чи Abrams до України.
"Я думаю, що найближчими днями ви побачите вирішення деяких з цих питань... Це важко для всіх. Кожна країна, як сказав президент Байден (президент США Джо Байден - ред.), має ухвалити власне рішення про те, яку зброю вона хоче надати", - наголосила чиновниця.
Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомляло, що канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки погодився постачати танки Leopard 2 в Україну.
Також ми писали, що, за інформацією Politico, адміністрація Байдена розглядає передачу Україні від 30 до 50 танків Abrams.
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