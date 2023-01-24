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У Держдепі США спрогнозували швидке вирішення питання про танки для України

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Вашингтон, Вівторок 24 січня 2023 20:56
У Держдепі США спрогнозували швидке вирішення питання про танки для України Фото: Венді Шерман, заступник держсекретаря США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Питання постачання сучасних танків країн Заходу в Україну буде вирішено незабаром.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Її попросили відповісти на запитання про те, що відбувається з можливим постачанням танків Leopard чи Abrams до України.

"Я думаю, що найближчими днями ви побачите вирішення деяких з цих питань... Це важко для всіх. Кожна країна, як сказав президент Байден (президент США Джо Байден - ред.), має ухвалити власне рішення про те, яку зброю вона хоче надати", - наголосила чиновниця.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомляло, що канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки погодився постачати танки Leopard 2 в Україну.

Також ми писали, що, за інформацією Politico, адміністрація Байдена розглядає передачу Україні від 30 до 50 танків Abrams.

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