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Пентагон о передаче Abrams Украине: пока нечего анонсировать

Фото: спикер Министерства обороны США Патрик Райдер (defense.gov)
Автор: Татьяна Зарембо

Пентагон пока не анонсирует передачу танков Abrams Украине, поскольку продолжаются дискуссии о потребностях Украины в средне- и долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отметил на брифинге 24 января бригадный генерал США Патрик Райдер, переговоры с Украиной продолжаются и обсуждаются вопросы, что нужно стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом спикер Минобороны США не подтвердил, пришлют ли США танки M1 Abrams.

"Я не хочу спекулировать или говорить гипотетически, если у нас будет больше информации, мы обязательно это сделаем. Мы сосредоточились на том, что именно сейчас нужно Украине, чтобы немедленно повлиять на поле боя, учитывая ситуацию там", - подчеркивает Райдер.

Отвечая на вопрос, где будут проходить обучение, если танки все же будут одобрены, он отметил, что М1 - это достаточно сложная система, которую непросто обслуживать.

"Каждый раз, когда мы предоставляли Украине какую-то систему, мы обеспечивали все возможности для поддержки обучения. Это было правдой вчера, это является правдой сегодня, и это будет правдой в будущем", - констатировал спикер Пентагона.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по словам замгоссекретаря США Венди Шерман, вопрос поставки современных танков стран Запада в Украину будет вскоре решен.

Напомним, ранее издание Spiegel писало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же согласился поставлять танки Leopard 2 в Украину.

Также мы писали, что, по информации Politico, администрация Байдена рассматривает передачу Украине от 30 до 50 танков Abrams.

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