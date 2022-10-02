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Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ та повернення Лимана

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США, Неділя 02 жовтня 2022 04:05
Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ та повернення Лимана Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав визволення Лимана. За його словами, це обнадійливий бойовий успіх ЗСУ, який створить нові проблеми для російських збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Остін зазначив, що Лиман розташовувався поперек ліній постачання, які Росія використовувала для перекидання своїх військ та техніки на південь та захід.

"Безумовно, це важливо. Ми дуже наснажені тим, що спостерігаємо прямо зараз. Ми думаємо, що українці проробили велику роботу, щоб потрапити туди і почати деокупувати місто", - заявило він.

Остін не сказав, чи вважає він, що звільнення Лимана може спровокувати ескалацію з боку Росії.

"Що це означає з погляду потенційної ескалації, я не спекулюватиму на цьому. Українці продовжують домагатися прогресу на полі бою. Нас усіх має надихнути те, що ми бачимо", - сказав Остін.

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, що звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили 5 населених пунктів біля Лиману.

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