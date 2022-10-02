Пентагон оценил контрнаступление ВСУ и возвращение Лимана

Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал освобождение Лимана. По его словам, это обнадеживающий боевой успех ВСУ, который создаст новые проблемы для российских вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Остин отметил, что Лиман стоит поперек линий снабжения, которые Россия использовала для переброски своих войск и техники на юг и запад.

"Безусловно, это важно. Мы очень воодушевлены тем, что наблюдаем прямо сейчас. Мы думаем, что украинцы проделали большую работу, чтобы попасть туда и начать деоккупировать город", - заявило он.

Остин не сказал, считает ли он, что освобождение Лимана может спровоцировать эскалацию со стороны России.

"Что это означает с точки зрения потенциальной эскалации, я не буду спекулировать на этом. Украинцы продолжают добиваться прогресса на поле боя. Нас всех должно воодушевить то, что мы видим", - сказал Остин.

Напомним, что в ВСУ объяснили, что освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

Также ранее сообщалось, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов возле Лимана.

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