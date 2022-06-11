Пентагон отреагировал на угрозы Китая начать войну за Тайвань

При этом глава Пентагон заявил, что США сделают все возможное, чтобы предотвратить конфликт.

"КНР использует все более агрессивный подход в том, что касается его территориальных претензий. Наша политика не изменилась. Но, к сожалению, это не касается Китая. Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этим напряжением, предотвратить конфликт и достичь мира и процветания", - сказал Остин.

Напомним, 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

Ранее мы сообщали, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

В то же время Соединенные Штаты готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань.

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