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Пентагон відреагував на погрози Китаю почати війну за Тайвань

Фото: Ллойд Остін, Міністр оборони США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Китай використовує все більш агресивний підхід до територіальних претензій. США надалі підтримуватимуть Тайвань.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

При цьому глава Пентагон заявив, що США зроблять все можливе, щоб запобігти конфлікту.

"КНР використовує все більш агресивний підхід в тому, що стосується його територіальних претензій. Наша політика не змінилася. Але, на жаль, це не стосується Китаю. Ми зробимо все можливе, щоб впоратися з цією напругою, запобігти конфлікту і досягти миру і процвітання", - сказав Остін.

Нагадаємо, 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін почне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.

Раніше ми повідомляли, що військові стратеги Тайваню вивчають опір України і відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.

Водночас Сполучені Штати готові застосувати силу для захисту Тайваню. Президент Джо Байден заявив, США підтримують інші країни, щоб гарантувати, що Китай не зможе вдертися на Тайвань.

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