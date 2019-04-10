ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пентагон заключил соглашения по стене с Мексикой почти на 1 млрд долларов

Новости » Общество    10.04.2019 - 08:51
Пентагон заключил соглашения по стене с Мексикой почти на 1 млрд долларов
Фото: стена с Мексикой (Twitter/AP)

Двум частным фирмам доверено строить стену в штатах Нью-Мексико и Аризона

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило с двумя частными компаниями соглашения на строительство участков стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Пентагона.

В целом сумма контрактов составляет 976 млн долларов. В частности, первая компания SLSCO из штата Техас на сумму 789 млн долларов займется строительством участка заграждения на границе в штате Нью-Мексико.

Еще одна компания - Barnard Construction из штата Монтана. Согласно контракту, фирма будет строить часть стены в штате Аризона за 187 млн долларов.

Ранее Пентагон также дал разрешение на перечисление 1 млрд долларов для строительства инженерных сетей вдоль 91 км американо-мексиканской границы.

Напомним, 6 апреля спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что Палата представителей США подала иск в суд округа Колумбия против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране для получения финансирования на строительство стены на границе с Мексикой в ​​обход Конгресса. Также против такого решения выступили 20 штатов.

Трамп пригрозил многомиллиардными санкциями Мексике Трамп снова грозит закрыть границу с Мексикой
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины СтенаМексика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь