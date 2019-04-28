Пентагон відправить підкріплення на кордон з Мексикою

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Військовим дозволять контактувати з мігрантами

Міністерство оборони США планує відправити на кордон з Мексикою майже 300 військовослужбовців, яким дозволять контактувати з мігрантами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, до складу підкріплення увійдуть майже сотня військових поварів та водії. Повари готуватимуть їжу для мігрантів, які перебувають на американо-мексиканському кордоні.

Зазначається, що раніше американським військовим не дозволяли вступати в контакт з мігрантами.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки уклало з двома приватними компаніями угоди на будівництво ділянок стіни на кордоні з Мексикою.

Раніше, президент США Дональд Трамп пригрозив Мексиці закриттям кордону. Трамп підкреслив, що Конгрес повинен негайно ліквідувати лазівки на кордоні.

"Конгрес повинен зібратися разом і негайно ліквідувати лазівки на кордоні! У разі бездіяльності кордон або великі ділянки кордону будуть закриті. Це національний надзвичайний стан!" - написав американський лідер.

Як писало РБК-Україна раніше, караван мігрантів з Центральної Америки і Куби почав рух з півдня Мексики до кордону з США. За даними міграційних служб, усього в каравані налічується близько 1,2 тис. чоловік.