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Пентагон отправит 7000 военнослужащих на границу с Мексикой

Новости » Политика    31.10.2018 - 20:31
Иллюстративное фото (GettyImages)
Иллюстративное фото (GettyImages)

Количество военнослужащих может измениться

Пентагон отправит 7000 военнослужащих на границу с Мексикой, если это будет необходимо. Об этом сообщате РБК-Украина, ссылаясь на Reuters, которое ссылается на официального представителя США.

Чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал, что количество военнослужащих может измениться.

"Министерство обороны определило примерно 7 000 военнослужащих для поддержки, если потребуется, операции "Верный патриот"", - сказал чиновник.

Отметим, ранее Трамп заявил, что не позволит караванам мигрантов прорвать границу США.

Также 29 октября Дональд Трамп призвал караван мигрантов, который движется к границе США, возвращаться домой. Американский лидер заявил, что с караваном смешались многие члены банд.

Как писало РБК-Украина, власти Мексики выступили с предложением предоставить центральноамериканским мигрантам, направляющимся в сторону США, временный вид на жительство и работу. Таким образом Мексика пыталась остановить продвижение каравана мигрантов из Центральной Америки.

Добавим, в США утвердили отправление войск на границу с Мексикой.

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Новости Украины ПентагонМексикаМигрантыСоединенные Штаты Америки
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