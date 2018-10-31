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Пентагон відправить 7000 військовослужбовців на кордон з Мексикою

Новини » Політика    31.10.2018 - 20:31
Ілюстративне фото (GettyImages)
Ілюстративне фото (GettyImages)

Кількість військовослужбовців може змінитися

Пентагон відправить 7000 військовослужбовців на кордон з Мексикою, якщо це буде необхідно. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters, яке посилається на офіційного представника США.

Чиновник, виступаючи на умовах анонімності, сказав, що військовослужбовців може змінитися.

"Міністерство оборони визначило приблизно 7 000 військовослужбовців для підтримки, якщо буде потрібно, операції "Вірний патріот"", - сказав чиновник.

Зазначимо, раніше Трамп заявив, що не дозволить караванам мігрантів прорвати кордон США.

Також 29 жовтня Дональд Трамп закликав караван мігрантів, який рухається до межі США, повертатися додому. Американський лідер заявив, що з караваном змішалися багато членів банд.

Як писало РБК-Украина, влада Мексики виступили з пропозицією надати центральноамериканским мігрантам, що прямують у бік США, тимчасовий вид на проживання і роботу. Таким чином Мексика намагалася зупинити просування каравану мігрантів з Центральної Америки.

Додамо, у США затвердили відправлення військ на кордон з Мексикою.

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