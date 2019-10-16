Пентагон отказался представить документы в деле об импичменте Трампа

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У Пентагона требовали документы о предоставлении Украине военной помощи

Пентагон отказался представить документы на запрос Палаты представителей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне заявили, что не могут представить документы, связанные с выделением военной помощи Украине сославшись на правовые и практические проблемы. Также в оборонном ведомстве США отметили, что у Палаты представителей нет резолюции, разрешающей расследование по делу об импичменте.

"В настоящее время департамент не может удовлетворить ваш запрос документов. Тем не менее, департамент уважает контролирующую роль соответствующих комитетов Конгресса и готов работать с вашими комитетами, если будет найдено соответствующее решение этого вопроса", - говорится в письме Пентагона.

Ранее РБК-Украина писало, что 7 октября Палата представителей запросили у Пентагона и администрации Белого дома документы, связанные с выделением военной помощи Украине. Документы должны были быть предоставлены до 15 октября.

Напомним, Конгресс отложил голосование относительно проведения процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу. По словам спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, нет никаких требований о том, чтобы безотлагательно проводить голосование.