Пентагон відмовився надати документи у справі про імпічмент Трампа

Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

У Пентагону вимагали документи про надання Україні військової допомоги

Пентагон відмовився надати документи на запит Палати представників у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

У Пентагоні заявили, що не можуть надати документи, пов'язані з виділенням військової допомоги Україні посилаючись на правові та практичні проблеми. Також в оборонному відомстві США відзначили, що у Палати представників немає резолюції, що дозволяє розслідування у справі про імпічмент.

"В даний час департамент не може задовольнити ваш запит документів. Тим не менш, департамент поважає контролюючу роль відповідних комітетів Конгресу і готовий працювати з вашими комітетами, якщо буде знайдено відповідне рішення цього питання", - йдеться в листі Пентагону.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 жовтня Палата представників запросили у Пентагону і адміністрації Білого дому документы, пов'язані з виділенням військової допомоги Україні. Документи повинні були бути надані до 15 жовтня.

Нагадаємо, Конгрес відклав голосування щодо проведення процедури імпічменту президенту США Дональду Трампу. За словами спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, немає ніяких вимог про те, щоб невідкладно проводити голосування.